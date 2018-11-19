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السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:10 م
السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوى، جاء خلال كلمته باحتفال ذكرى المولد النبوى الذى تنظمه وزارة الأوقاف.

وقال السيسى، "إننا وإذ نحتفى بذكرى مولد نبى الرحمة والإنسانية نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات".

وأضاف السيسى، إن رسالة الإسلام التى تلقاها سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الذكرى العطرة والذى بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، حرصت على إرساء قواعد التعايش السلمى بين البشر وحق الناس جميعا فى الحياة الكريمة، دون النظر للدين أو اللون أو الجنس، فقد خلقنا المولى شعوبًا وقبائل متنوعين ثقافيا ودينيا وعرقيًا لكى نتعارف، فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معانى تلك الرسالة السامية إلى سلوك عملى وواقع ملموس فى حياتنا ودنيانا.

 

 

 


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المولد النبوى

الشعب المصرى

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