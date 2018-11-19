السفير الفرنسى لدى القاهرة يعلن برنامجا لتدريب الأطباء المصريين

كتبت ــ إنجى مجدى

أكد السفير الفرنسى لدى القاهرة ستيفان روماتيه استعداد بلاده لتقديم جميع سبل الدعم فى المجال الصحى لتعزيز الشراكة بين البلدين وتقديم كافة الخبرات الفرنسية لمسئولى القطاع الطبى المصرى، بما فى ذلك برنامج لتدريب الأطباء المصريين.

وقال السفير فى كلمته التى ألقاها بمناسبة افتتاح منتدى الصحة الفرنسي بحضور كبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الصحة ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمى، إن بلاده تدرك أهمية ملف الصحة للمصريين وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة ولايته الثانية.

وأكد روماتيه استعداد بلاده لتوفير كافة المساعدات الطبية لمصر وتدريب الأطباء في المستشفيات المصرية وتعزيز الشراكة في مجال تدريب العاملين في مجال الصحة، فضلا عن التمويل الفرنسي من أجل تطوير الصحة العامة والاستثمار في مصر .