الجيش اليمنى يواصل تقدمه غرب تعز ويسقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثى

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واصل الجيش اليمني، اليوم الإثنين، تقدمه فى مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، خلال عملياته العسكرية ضد ميليشيات الحوثى.

وقال مصدر ميدانى للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، إن الجيش حرر تبة "حامد" فى منطقة الأشروح، عقب مواجهاته مع الميليشيات الحوثية التى لاذت بالفرار.

وأضاف أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل إلى مواقع محررة فى قرية القوز وتبة "سعدة"، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أفشلت الهجوم وشنت هجومًا معاكسًا حررت على إثره تبة "حامد".

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.

وفى السياق ذاته، أحبط الجيش اليمنى اليوم محاولة تسلل للميليشيات الحوثية باتجاه قرى معزولة ونجد شمس، وأجبرها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح أخرين.

تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الحوثى قصفت اليوم بقذائف الهاون قرى للمواطنين فى منطقة الأشروح، تسببت فى إصابة 6 مواطنين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين، وعدد من خزانات المياه فى المنطقة.