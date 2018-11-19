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"التنمية المحلية" تنظم ورشة عمل لمديرى "مشروعك"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:17 م
"التنمية المحلية" تنظم ورشة عمل لمديرى "مشروعك" جانب من الورشة
كتب اشرف عزوز
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تنظم وزارة التنمية المحلية اليوم ورشة عمل وتستمر على مدار يومين لمديرى "مشروعك" بكافة المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بوضع خطة عاجلة لتطوير "مشروعك" وزيادة الخدمات المقدمة فى المقرات مع تقديمها بوسائل أيسر وأكثر دقة وتحسين مهارات العاملين بالمشروع من خلال تدريبهم وتأهيلهم وزيادة نسبة الإنجازات مع ضمان جودتها واستحداث نظام وآليات المتابعة .

 

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على أن الهدف من ورشة العمل هى رفع قدرات ممثلى الوحدات بمقرات "مشروعك" فى جميع المحافظات وتعظيم العلاقة بين مديرى المشروع ومسئولى البنوك وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، مشيرًا إلى أن الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال ورشة العمل تتضمن شرح للألية البنكية لاتخاذ القرار الائتمانى وخطة الوزارة فى تطوير "مبادرة مشروعك" والمسئوليات المطلوبة خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلى آلية استخراج التراخيص ومراجعة البيانات والتدقيق فى المراجعة والنظام الآلى الجديد الذى سيتم استخدامه والتعاون مع البنوك المشاركة فى "مشروعك" والتحديات الإدارية والفنية التى تواجه "مشروعك" بالمحافظات وإيجاد الحلول لها.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ«مشروعك» بالمحافظات وسيتم تلافى كافة المشكلات والمعوقات التى شهدها البرنامج خلال الفترة الماضية ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب بالمحافظات وتقليل نسب البطالة.


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