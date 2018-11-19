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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:52 م
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم أراضى مواطن مقدسى بجنوب الأقصى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:29 م
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم أراضى مواطن مقدسى بجنوب الأقصى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحمت طواقم مشتركة من "سلطة الطبيعة" والبلدية الإسرائيلية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، أراضى مواطن مقدسى فى حى العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال شرعت بعملية تجريف فى أرض تعود للمواطن خالد الزير وصادروا سيارة ومظلة وكراسى، ثم شرعوا بتجريف مساحات منها، كما قامت بمصادرة عدة سيارات من الحى بحجة "عدم ترخيصها".

وتمضى حكومة الاحتلال الإسرائيلى قدمًا فى سياسة الضم عبر خلق وقائع يومية جديدة، وسلسلة من المشاريع الاستيطانية المتتالية التى تقوم بها على الأرض؛ مستغلة مظلة الدعم والانحياز الأمريكى للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية، حيث تشهد مدينة القدس بشكل خاص وعموم مناطق الضفة الغربية المحتلة بشكل عام تغولًا استيطانيًا غير مسبوق.

 


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