محلل: اختراق المؤشر الرئيسى للبورصة المقاومة 13775 نقطة يعزز صعوده

كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استهدف الصعود خلال جلسات تداولات الأسبوع الماضي محافظا علي مستوى دعم 13400 نقطة دون ملامسته، لينهى تداولاته بشكل إيجابي مقتربا من مستوى المقاومة 13775 نقطة، والتي تعتبر مستوى هام على الأجل القصير حيث إن اختراق هذا المستوي - وهو أمر قائم-يعزز من الإيجابية بالمؤشر ويجعل المستهدفات 14950 و 14700 نقطة قائمي التحقق.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤشرات الفنية تشير علي إمكانية تفوق مؤشر البورصة المصرية الرئيسى مقابل المؤشر الأمريكى داو جونز خلال الفترة المقبلة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 779.661 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.4% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 478.452 مليار جنيه إلى 478.044 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 177.684 مليار جنيه إلى 175.977 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 656.136 مليار جنيه إلى 654.021 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1878 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1854 ألف سند تقريبا.