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ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بدمنهور

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:58 ص
ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بدمنهور كلابشات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمدينة دمنهور.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور، بقيادة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كلً من  "ك ف  ح" 27 سنة عاطل، ومقيم أبوالريش قسم دمنهور و"ص ع  ص" 24 سنة عاطل، ومقيم شبرا قسم دمنهور.و "م ف.م" 31 سنة عاطل، ومقيم  قسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات  قامت مأمورية إستهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم،  أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامى بمدينة دمنهور، وبحوزتهم  46  تذكرة لمخدر الهيروين .

بمواجهتهم  إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

تحرر المحضر اللازم  قسم دمنهور وجاري العرض على النيابة العامة.

 

 


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