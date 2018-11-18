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ضبط أربعة أشخاص لاشتراكهم مع آخر توفى فى التنقيب عن الآثار بالمنيا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:21 م
ضبط أربعة أشخاص لاشتراكهم مع آخر توفى فى التنقيب عن الآثار بالمنيا التنقيب عن الاثار
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط أربعة أشخاص، لقيامهم بالاشتراك مع آخر توفى أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنيا ،وكان بلاغاً قد ورد لمركز شرطة ملوى من أهالى قرية سنجرج بوفاة ناصر ع. ع 55 سنة،عامل ومقيم بذات القرية حال قيامه بأعمال "حفر داخل أحد المنازل.

بالانتقال والفحص تبين أن المذكور أصيب بحالة إختناق أدت إلى وفاته أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل عمار ص. ح  40سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس، بالإشتراك مع محمد ت. ع 40 سنة، تاجر، مقيم بدائرة المركز ،خالد ج. م 39 سنه ، تاجر ،محمد م. ع 38 سنه ،حمودة م. ع  30 سنه ، عامل  "وآخران محددان وجارى ضبطهما" مقيمون بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمعاينة المنزل تم العثور بداخله على حفرة بعمق 7 أمتار قطرها حوالى 2,5 متر وبمواجهتهم إيدوا ما جاء بالفحص ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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