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صور.. وزير الشباب ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:18 ص
صور.. وزير الشباب ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر وزير الشباب ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار دعم الحكومة للمستشفيات الخيرية التي تقدم خدماتها بالمجان لمرضى السرطان بجنوب الصعيد، وللتعرف على تجهيزات وإمكانيات المستشفي وما تقدمه من خدمات طبية لعلاج مرضي السرطان بالصعيد.

وجاء ذلك عقب وصول الوزير إلى محافظة الأقصر وقبل توجهه إلى محافظة قنا برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور هانى حسين مدير المستشفي، وتفقد الوزير العيادات الخارجية وقسم الأشعة والمعامل داخل مستشفي شفاء الأورمان، بالإضافة إلى زيارة المرحلة الثالثة من إنشاء مشروع المستشفي الجارى تنفيذها.

وكشف وزير الشباب والرياضة بأن عوائد ماراثون زايد الخيري الذى سيتم تنظيمه الفترة المقبلة بالتعاون بين الوزارة ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تخصيص عوائده لدعم مستشفي شفاء الأورمان، مشيداً بإمكانياتها والتى تعد مركزا علاجيا يقدم العديد من الخدمات الطبية لمواطنى الصعيد وعلاجهم من مرض السرطان بالمجان، مشيرا إلى تضافر جهود الدولة لدعم ذلك الصرح الكبير.

ورافق قيادات المستشفي الوزير في جولة لمتابعة تلقي المرضي من محافظ الصعيد لجرعات العلاج المجانية في أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والإشعاعي، وغرف الإقامة الداخلية والعناية المركزة والعمليات والتي تم تجهيزها بالكامل بدعم وتبرعات من أهل الخير بمختلف أنحاء الجمهورية ومن أبناء مصر المقيمين بالخارج، كما تم إطلاعه علي تفاصيل العمل في المرحلة الثالثة للمستشفي والتي يجري العمل في الإنشاءات داخلها، والتي تقام على مساحة 28 الف متر مربع موزعة على 5 أدوار، وتم بدء العمل فيها فى يونيو الماضي، والتي تنتظر الدعم لإنهاؤها قريباً لتحويل المستشفي إلى صرح طبي متكامل لإستكمال مسيرة المستشفي الطبية الناجحة التى بدأت قبل 3 سنوات فقط، وكذلك إستيعاب العدد الكبير للمرضي فى محافظات الصعيد.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم اليوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة قنا تتمثل فى زيارة نادى نقادة الرياضي، ومركز شباب الزوايدة، ومركز شباب القمانة بنجع حمادى ، ومركز أولاد نجم بهجور ، ومركز شباب نجم حمادى ، ومركز شباب مدينة قنا .

وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (1)
وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (1)

 

وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (2)
وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (2)

 

وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (3)
وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (3)

 

وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (4)
وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (4)

 

وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (5)
وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (5)

 

وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (6)
وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (6)

 

وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (7)
وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يزوران مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (7)

 


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