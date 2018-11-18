صور.. عيش وكأنك "سوبر مان" مع أطول خط للتزحلق بالحبال فى العالم داخل دبى

رسالة دبى – آية دعبس

تجربة مميزة للتزحلق باستخدام الحبال، تسمى "إكس لاين" في دبى، والذى يعد الأطول من نوعه فى العالم داخل مدينة، بالإضافة إلى كونه واحدا من أكثر خطوط التزحلق انحدارا وسرعة وبطول يصل إلى 1 كم، وميول بزاوية قدرها 16 درجة وسرعة وسطية تصل إلى 80 كم فى الساعة.

ويتيح حبل التزحلق الفرصة لشخصين لخوض التجربة معا من خلال وجود خطين من الحبال يجمعان بين السرعة ومعايير الأمان والسلامة، حيث تبدأ المغامرة من أحد الأبراج فى منطقة سكن شاطئ الجميرا، بارتفاع يصل إلى 170 مترا في الهواء مرورا بين ناطحات السحاب وفوق الماء، وصولا إلى التراس فى مول دبى مارينا ليكون الهبوط بين جموع المارة والأشخاص المتواجدين هناك.

ووضع المسئولون عن تلك التجربة مجموعة من الشروط، هى أن يتراوح عمر الراغبين فى خوض هذه المغامرة بين 12-65 عاما، كما لا يسمح للذين يقل أعمارهم عن 18 عاما خوض هذه التجربة من دون وجود مرافق قانونى معهم، وأن لا يقل طول الشخص عن 130 سم، وأن يتراوح وزنه بين 50-100 كم وأن يكون متمتعا بحالة صحية جيدة.

قال محمد جواد، مدير عام مغامرة "إكس دبى": "هدفنا فى الأساس تقديم شيء أكثر تميزا من خلال توفير الفرصة أمام الزوار والمقيمين فى دبى لاختبار وتجربة المعنى الحقيقى لما تجسده المغامرة بكل تفاصيلها"، والنتيجة هي شيء لا مثيل له، خطان للتزحلق بالحبال، يعدان الأطول ضمن المدينة في واحدة من أكثر المناطق حيوية ونشاطا على مستوى العالم".

وأضاف: من خلال خطين للتزحلق بالحبال في نفس المكان، يتم استيعاب 16 شخصا فى الساعة، مع توفير خيار التزحلق مع أحد الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو زميل فى العمل، مع مراعاة أعلى درجات الأمان والسلامة والقيام بجميع الاختبارات الضرورية والالتزام بالمعايير الصارمة المعتمدة فى هذا المجال، وقد تحقق هذا الأمر نتيجة للتعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية وتحديدا الشركاء في منطقة الانطلاق والهبوط.

وأوضح أن إحدى الشركات العقارية الكبرى فى دبى، تولت مسئولية تسهيل النفاذ إلى المبنى المرتفع فى منطقة جميرا بييتش ريزدنس، التي تعتبر مجمعاً سكنياً حيوياً، إلى داخل المول.

فى السياق ذاته، وفى خطوة أخرى تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، أطلقت دبى تجربة جديدة تسمى "XDubai Slingshot"، وهي تتيح لمحبى رياضات الإثارة اختبار قوة دفع تصل إلى قوة 4Gوبسرعة تصل إلى 100 كم فى الساعة بزمن قدره نصف ثانية خلال إطلاقهم لتجاوز مسافة 120 مترا فوق الرمل والماء، حيث تم تصميم هذه التجربة لشخص واحد، وجاءت فى أعقاب إطلاق خط التزحلق "إكس لاين" فى دبى مارينا، فى ديسمبر 2017، ويقفز المشاركون فى اللعبة فى وضعية تشبه أسلوب "سوبر مان"، ويجربون من خلالها خط التزحلق الأطول فى العالم ضمن المدينة والذي يصل إلى 1 كم.