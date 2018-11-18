video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. إغلاق شارع بجوار كوبرى قليوب لتجميع القمامة.. والسكان يستغيثون

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:01 ص
صور.. إغلاق شارع بجوار كوبرى قليوب لتجميع القمامة.. والسكان يستغيثون القمامة تغلق شارع بقليوب بعد تخصيصه كنقطة مناولة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
يعانى سكان منطقة كوبرى مدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، الواقع على طريق مصر إسكندرية الزراعى، تجمع دائم للقمامة أمام الأبراج السكنية المواجهة للكوبرى، والتى خصصتها رئاسة مجلس المدينة كمحطة مناولة يتم تجميع مئات الأطنان من القمامة بها يوميا ثم رفعها بعد امتلاء المكان.
 
ويقول أحد سكان المنطقة أن هناك مساحات شاسعة على أطراف المدينة بعيدة عن المنطقة السكنية يمكن استخدامها كمحطات مناولة، ومع ذلك أغلقت المدينة شارعا بالكامل مجاور للكوبرى وتخصيصه كمحطة مناولة لتجميع القمامة.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن السكان يعانوا أشد المعاناه يوميا من الروائح الكريهة وانتشار الأمراض فى الهواء، مؤكدا أنه على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء بالإهتمام بمنظومة النظافة والعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين إلا أن المدينة لم تجد مكان فارغا إلا أمام الأبراج السكنية مطالبا المسئولين بإتخاذ اللازم بنقل نقطة المناولة خارج الكتلة السكنية.
 
القمامة تغلق شارع بقليوب بعد تخصيصه كنقطة مناولة (2)
القمامة تغلق شارع بقليوب بعد تخصيصه كنقطة مناولة 

القمامة تغلق شارع بقليوب بعد تخصيصه كنقطة مناولة (3)
القمامة تغلق شارع بقليوب بعد تخصيصه كنقطة مناولة 

القمامة تغلق شارع بقليوب بعد تخصيصه كنقطة مناولة (1)
القمامة تغلق شارع بقليوب بعد تخصيصه كنقطة مناولة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد قتل رئيس الخزينة لزميله والانتحار.. النيابة تحاول فك لغز اختلاس 3 ملايين جنيه بمكتب بريد قليوب.. جرد الأرصدة بالمكتب وفحص الملف الوظيفى للمتوفيين .. وإخلاء سبيل 8 موظفين فى واقعة انتحار رئيس الخزينة

القمامة

النظافة

اخبار القليوبية

قليوب

كوبري قليوب

شكاوي القمامة




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة