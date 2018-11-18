صور.. إغلاق شارع بجوار كوبرى قليوب لتجميع القمامة.. والسكان يستغيثون

كتب سيد الخلفاوى

يعانى سكان منطقة كوبرى مدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، الواقع على طريق مصر إسكندرية الزراعى، تجمع دائم للقمامة أمام الأبراج السكنية المواجهة للكوبرى، والتى خصصتها رئاسة مجلس المدينة كمحطة مناولة يتم تجميع مئات الأطنان من القمامة بها يوميا ثم رفعها بعد امتلاء المكان.

ويقول أحد سكان المنطقة أن هناك مساحات شاسعة على أطراف المدينة بعيدة عن المنطقة السكنية يمكن استخدامها كمحطات مناولة، ومع ذلك أغلقت المدينة شارعا بالكامل مجاور للكوبرى وتخصيصه كمحطة مناولة لتجميع القمامة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن السكان يعانوا أشد المعاناه يوميا من الروائح الكريهة وانتشار الأمراض فى الهواء، مؤكدا أنه على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء بالإهتمام بمنظومة النظافة والعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين إلا أن المدينة لم تجد مكان فارغا إلا أمام الأبراج السكنية مطالبا المسئولين بإتخاذ اللازم بنقل نقطة المناولة خارج الكتلة السكنية.