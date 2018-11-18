video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

زوجة تطالب طليقها بـ120 ألف جنيه مصروفت علاجية لطفلته

زوجة تطالب طليقها بـ120 ألف جنيه مصروفت علاجية لطفلته

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:18 ص
زوجة تطالب طليقها بـ120 ألف جنيه مصروفت علاجية لطفلته محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفات علاجية قدرت بـ120 ألف جنيه، قامت بإنفاقها وفق مستندات رسمية لخضوع طفلتها لتدخل طبى طوال العام الماضى للعلاج بعد ظهور أعراض إصابتها بمرض بالقلب ، بعدما امتنع زوجها عن علاجها رغم يسر حالته المادية.

 وقالت الزوجة "فاطمة.م.ن"، فى دعواها التى حملت رقم6235 لسنة2018: " لم أتصور أن زوجي عندما يعلم بإصابة طفلته سيتخلى عنها ويرفض دفع مصروفاتها العلاجية، ويطلقني غيابى بعد زواج دام 5 سنوات، لأجد نفسي فى الشارع بعد أن طردنى من المنزل واستولى على كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبية وصارحنى أنه لن ينفق على طفلة مريضة غير طبيعية رغم أنه يمتلك الكثير من الأموال.

وتابعت:عانيت منذ زواجي منه ومن عنفه والتعدى على فى كثير من المرات بالضرب المبرح حتى كدت أن أموت بين يديه، ولكنى صبرت تنفيذا لرغبة أهلى وأن تتربى ابنتى بين أب وأم وتمتع بحياة مستقرة وخوفا من تهديد حماتى بحرمانى منها، ولكنه عندما علم أن الطفلة مريضة وتحتاج لجلسات كثيرة ستكلفه آلاف الجنيهات أصابه الجنون بسبب بخله.

 

وتابعت الزوجة التى لجأت للمحكمة لإجبار زوجها على دفع المصروفات العلاجية التى استدانت حتى توفرهم: "عندما كانت تسوء حالة الطفلة أثناء الزواج كان يجبرنى على الذهاب لأهلى بسبب عدم تحمله بكاءها لدرجة دفعته فى أحدى المرات عندما كان يسقط مغشيا عليها بأن يتعدى على بالضرب: .

 

وتابعت: جاءت المصيبة الكبرى عندما طالبنى الطبيب بإجراء تدحل طبى سيكلف مبلغ 120 ألف فلجأت له فطردنى ورفض مساعدتى رغم أنه ميسور ماديا ورفض الدفع وطلب منى ال|الإستدانة من أهلى".

واستكملت الزوجة حديثها: عندما يئست من مساعدته بعد توسيط أهله لحل المشاكل مع زوجي والاتفاق بأن يتحمل جزء من المبالغ المطلوبة لعلاجهم وأهلى جزء، ولكنه رفض ، واضطررت للاستدانة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة الأسرة تلزم أب بدفع مصروفات تجهيز ابنته بـ 360 ألف

ربة منزل تشكو زوجها بمحكمة الأسرة: "زوجى رجل جاهل يكره خلفة البنات"

زوجة تطالب بربع مليون جنيه نفقة لطفلها أمام محكمة الأسرة بالتجمع

محكمه الاسره

صرع

عنف ضد الاطفال

اخبار حوادث مصر

اخبار الحوادث اليوم

صراع الازواج

مصروفات علاجيه




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة