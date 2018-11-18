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دورات تدريبية لموجهى وشيوخ المعاهد الأزهرية بالأقصر لمواكبة التطور التكنولوجى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:00 ص
دورات تدريبية لموجهى وشيوخ المعاهد الأزهرية بالأقصر لمواكبة التطور التكنولوجى دورات تدريبية لموجهي وشيوخ المعاهد
الأقصر – أحمد مرعى
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تشهد منطقة منطقة الأقصر الأزهرية، خلال الفترة الحالية، تنظيم دورة تدريبية لتعليم "مهارات الحاسب الآلى” لموجهى العلوم الشرعية والعربية والثقافية وشيوخ المعاهد، وذلك بقاعة تدريب الكمبيوتر التعليمى بالمنطقة، لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية فى العمل داخل المنطقة مستقبلاً.

ومن المقرر أن يحاضر فى الدورة محمد شعبان أمين مُشرف البوابة الإلكترونية بالمنطقة، والذى أكد أن الهدف من هذه الدورة هو تدريب السادة الموجهين وشيوخ المعاهد على استخدام المهارات الأساسية فى الحاسب الالى (Word- Windows)، كمرحلة أولى للتعامل مع الوسائل الحديثة ولمواكبة التقدم الهائل فى استخدام الحاسبات بأنواعها المختلفة فى شتى المجالات العلمية.

وأكد حسان الدناوى مدير إدارة التدريب بمنطقة الأقصر الازهرية لـ"اليوم السابع"، أن المتدربين تم تقسيمهم خلال ورش العمل التى تتضمنها الدورة إلى مجموعتين حسب إداراتهم، على أن تنتهى يوم الخميس المقبل، وأشار إلى أنه فى نهاية الدورة سيتم عقد اختبار للمتدربين لقياس مدى الاستفادة من الدورة، وفى حالة اجتيازه بنجاح، يمنح المتدرب شهادة معتمدة من الإدارة العامة للتدريب حتى تتحقق الأهداف المأمولة من هذه الدورات، وقد تفقد فعاليات التدريب كلاً من جمالات كامل مدير عام العلوم الدينية والعربية، ومحمود رمضان الوكيل الثقافى، وعوض الله الساكت مدير إدارة الكمبيوتر التعليمى.


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