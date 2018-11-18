حصر ممتلكات ثلاثة أشقاء لقيامهم بغسل الأموال من تجارة المخدرات

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى حصر ممتلكات ثلاثة أشقاء، لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تجارة المخدرات حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 90 مليون جنيه.

وكانت تحريات ومعلومات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية قد أكدت قيام كلٍ من محمد . س . م 39 سنة محكوم عليه بالإعدام، وغرامة 500 ألف جنيه فى قضية مخدرات ، وسبق إتهامه فى قضيتى " سلاح بدون ترخيص ، خيانة أمانة"، ومحبوس حالياً بإحدى الدول العربية على ذمة قضية تهريب مخدرات ، سعد . س . م 37 سنة ،عاطل ،شقيق الأول محبوس على ذمة قضية مخدرات، ومحكوم عليه فيها بالإعدام ،أحمد . س . م 28 سنة،عاطل، شقيق الأول والثانى محبوس على ذمة قضية مخدرات ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه.

بتكوين ثروة طائلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، وقيامهم بالتصرف الصورى فى ثرواتهم لذويهم ، وإنشاء مشروعات محدودة النشاط، كستار لتلك الثروات وإحتفاظهم ببعض الأموال فى صورة وثائق للتأمين على الحياة بأسماء ذويهم بقصد تغيير طبيعة مصدر الأموال .

تم تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، وتم توثيق السلوك الإجرامى للمتحرى عنهم فى جريمة غسل الأموال بحصر26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع ، عقارات ومكاتب إستيراد وتصدير ، وثائق تأمين على الحياة ، حسابات وشهادات بنكية ، أوعية إدخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم ، قدرت إجمالى ثرواتهم الحالية بحوالى ،90 مليون جنيه ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة .