جنايات سوهاج تحيل أوراق مزارع ونجله للمفتى قتلا أسرة كاملة بسبب الميراث

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج ، برئاسة المستشار عماد نجدى وأمانة سر خالد سلامة إحالة أوراق المتهم " عبد الرؤوف.ض" مزارع ونجله محمد إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل ابن عم الأول" محمود.م" وزوجته "صفاء.م" وابنتهما ندى 5 سنوات بسبب الخلافات على الميراث.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليهم وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الميراث حيث أن المتهم الأول ابن عم المجنى عليه الأول فقام بإطلاق النيران عليهم أثناء استقلالهم تروسيكل بناحية قرية فزاره مما أدى الى مقتلهم فى الحال .

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.