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جامعة القاهرة تنعى الشهيد ساطع النعمانى وتشيد بإطلاق اسمه على ميدان النهضة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:14 م
جامعة القاهرة تنعى الشهيد ساطع النعمانى وتشيد بإطلاق اسمه على ميدان النهضة الشهيد العميد ساطع النعماني
وائل ربيعى
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نعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الشرطة المصرية وأسرة الشهيد العميد ساطع النعماني والذى ضرب أروع صورة فى التضحية والصمود أمام جماعة الإخوان الإرهابية وأصيب فى مواجهتهم وفقد بصره وتوفى خلال رحلته العلاجية بالخارج.
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على عزم المصريين فى الاستمرار فى حربهم ضد الإرهاب ووقوفهم خلف أبطال الوطن من الجيش والشرطة.
 
وأشاد الخشت، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق اسم الشهيد العميد ساطع النعمانى، على ميدان النهضة، الذى شهد بطولة النعمانى فى الدفاع والتصدى بكل شجاعة للإرهاب الذى كان فى ميدان النهضة عام 2013، مؤكداً أن هذا القرار يؤكد أن الدولة المصرية ورئيسها وشعبها لن ينسوا أبداً شهداء هذا الوطن، بل هم باقون إلي الأبد وأن هذه الجماعات الإرهابية زائلة بلا رجعة.
 
 
 

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