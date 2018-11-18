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توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في قريتين بكفر الشيخ

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:28 م
توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في قريتين بكفر الشيخ جانب من القافلة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت قريتا شباس الشهداء، وقرية شابة، التابعتين لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قافلتين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن القوافل للقرى الأشد فقراً، للتيسير على المواطنين، وتوفير جميع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والتى نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعمل قوافل لمحاربة الغلاء، تيسيراً على المواطنين، وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة.

وتابع اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، قافلة محاربة الغلاء التي وصلت قرية شباس الشهداء، وقرية شابه التابعة لمركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والتى نالت نجاح كبير نتيجة للاقبال الشديد على الشراء من قبل المواطنين.

قال رئيس مدينة دسوق ، تم  توفير مكان مناسب بالقرى المنفذ بها المبادرة وتم عرض السلع من خلال مجموعة الشركات المساهمة فى المبادرة وهى مؤسسة أهل الخير ودعم تحيا مصر، حيث تم توفير جميع السلع التموينية بأسعار مخفضة وتوفير 3 عربات محملة باللحوم والأسماك والتى تم الإشراف والكشف عليها من قبل الطب البيطرى والتموين.

الجدير بالذكر أنه، تم بيع كيلو العدس 12 جنيه، الفول 10 جنيات، المكرونة ،والأرز ب 6 جنيات، لوبيا 15جنيه، السكر 7.5 جنيه، وبدأت أسعار الزيت من 12 جنيه، ووصل كيلو اللحوم الطازج إلى 70 جنيه، والمفروم55جنيه، والاسماك 35 جنيه، بجانب أسعار السلع الأخرى والتي تم كتابة الأسعار عليها قبل وبعد التخفيض.


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