اليوم.. وزير التعليم يحضر جلسة البرلمان للحديث عن نظام التطوير الجديد

كتبت : نورا فخرى

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، اجتماعًا عصر اليوم الأحد للاستماع إلى رؤية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول نظام التعليم الجديد.

كما تناقش اللجنة خلال إجتماعها المزمع عقده اليوم، سبل أوجه التعاون بين اللجنة والوزارة حول نظام التعليم الجديد.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم كان قد أعلن أن هناك 2 ونصف مليون طالب يدرسون وفق النظام الجديد، وهناك نقلة كبيرة والعلامات الأولوية جيدة وهناك مشكلات مثل الكثافات سيجرى حلها.

وأشار شوقى، أنه بعد أيام قليلة سيتم توزيع موجات من التابلت على الطلاب والمعلمين، وتم توصيل بمخرجات التعلم، وهناك استثمار هائل فى المحتوى و2530 مدرسة تم توصيلها بشبكات.