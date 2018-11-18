اليوم.. نظر دعوى وقف قرار "التعليم" بإلغاء تدريس المستوى الرفيع

كتب أحمد عبد الهادى

تنظر الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمد عبد الرحيم المحامى، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، والتى يطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد المستوى الرفيع بالمدارس والمعاهد القومية للغات للصف الأول الابتدائى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 65981 لسنة 72 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت الدعوى أن ذلك القرار لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور، وبذلك يكون مخالفا للقانون والدستور.