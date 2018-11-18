العثور على جثة مسن فى حالة تعفن بقرية بخانس بمحافظة قنا

قنا - وائل محمد

عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة مسن فى حالة تعفن كامل بقرية بخانس التابع لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول الواقعة.

كان اللواء مجدى القاضى تلقى أخطارآ يفيد العثور على جثة أنور.م 55سنة مقيم عزبة احمد بخانس التابعة لمركز أبوتشت، وتم تسليم الجثة لمشرحة مستشفى أبوتشت.

كما نشب حريق بشقه سكنية ،بمنطقة شارع التحرير بمركز نجع حمادى بسبب ماس كهربائي ، ونتج عنه اصابة طفل بإختناق وصدمة عصبية جراء الحريق ، وتم نقله الي مستشفي بهجورة.

تلقى اللواء مجدي القاضي ،مدير أمن قنا ، أخطار مفاده إصابة طفل نتبجة إختناق بسبب اندلاع حريق بأحد الشقق السكنية نتيجة ماس كهربائي وتم نقل الي المستشفي ، وتم الدفع بسيارتين أطفاء والسيطرة على الحريق لمنع أمتداده الي الشقق المجاورة.