الصحة تعلن افتتاح مدرستين للتمريض بمستشفيات الصحة النفسية بالمنيا والشرقية

وأوضح الدكتور خالد، مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المدرسة الأولى بمستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث تعمل بنظام الفصل الواحد بنين وتضم 30 طالب، والأخرى بمستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمحافظة الشرقية وتضم 40 طالب، حيث يبدء عملهما بداية من العام الدراسى الحالى لعام 2018 / 2019، مشيراً إلى أنه تم البدء فى تقديم المناهج الدراسية وتسليم الكتب الدراسية للطلبة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن إدارة مدارس التمريض بالأمانة تقوم بتنفيذ الخطة الموضوعة لتوسيع نطاق مدارس التمريض فى المجال النفسى وذلك فى اطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للأمانة العامة والتى تهدف إلى افتتاح مدارس تمريض بكل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان طبقا للاحتياج، كما تعمل تلك المدارس على حل مشكلات الإنتداب بين المحافظات ومراعاة البعد السكنى لكثير من العاملين بهذه الفئة، مشيرةّ الى أن فرصة التدريب العملى للطلاب بمدارس التمريض بمستشفيات الصحة النفسية تساعد على تأهيل الطالب لسوق العمل فى المجال النفسى بصورة أكثر فاعلية وخبرة.

وقالت "منن" إن المجتمع فى احتياج هام الى العمالة المدربة على التخصص فى مجال الطب النفسى والذى يساعد على تجنب كثير من مشكلات نقص الخبرة فى التعامل مع المريض النفسي بحرفية وسعة صدر.

وفي سياق آخر أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أنه تم اختيار مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان ضمن فريق عمل " مشروع سعادة" الذى يهدف إلى تجميل المنشآت العامة بالدولة من خلال برامج المشاركة المجتمعية.

وأوضحت أنه وقع الاختيار على واجهات بعض المباني الخارجية لقسمي الرجال والسيدات، والكافتريا الداخليه لاعاده تجميلها، وذلك بمشاركه بعض منظمات المجتمع المدني التي تبرعت بالدهانات والأدوات المستخدمة في اعمال التطوير والدهانات للمشروع، لافتة الى انه تم اختيار مستشفى العباسية من "مشروع سعادة" لتميزها بطبيعة خاصة من حيث الموقع والمساحات الخضراء التي تضمها بالإضافة إلى أنها قيمة آثارية مميزة.