إصابة طالبة بالتسمم لتناولها قرص غلال بسبب خلافات أسرية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيبت طالبة بالمرحلة الإعدادية بالبحيرة، بتسمم فسفورى لتناولها قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود، من المستشفى العام، يفيد بوصول "م م ا" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، ومقيمة دائرة المركز، مصابة إدعاء تسمم فسفورى ولا يمكن استجوابها، وتم حجزها تحت الملاحظة.



وبسؤال شقيقها قرر بتناول شقيقته المذكورة جزء من قرص لمبيد حشرى خاص بحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية وتعنيف والديها لتقصيرها الدراسى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تحرر المحضر اللازم المركز وجارى العرض على النيابة العامة .