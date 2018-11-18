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"أوقاف السويس" تنظم أمسية دينية عن محبة الرسول فى ذكرى مولده

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:28 م
"أوقاف السويس" تنظم أمسية دينية عن محبة الرسول فى ذكرى مولده احتفالية أوقاف السويس بمولد الرسول
السويس – السيد فلاح
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نظمت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ محمد العجمي، أمسية دينية  تحت عنوان " الجوانب الإنسانية في السيرة النبوية "للتعريف برسول الإنسانية  في شهر مولده بمسجد السيد البدوى .
 
بدأت الأمسية بآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبدالعزيز محمود، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد عجمي محمود،  والذي تحدث عن الجوانب الإنسانية في حياة رسول الله وكيفية تحقيق المحبة لرسول الله باتباع أوامره والوقوف علي سنته والانتهاء عن نواهيه اذ انه لا يكتمل الإيمان إلا بتحقيق المحبة لرسول الله.
 
وتحدث الشيخ إيهاب فتحي محمد ، مدير عام الدعوة ، عن جوانب الرحمة في حياة رسول الله،  أذ أن رحمته عمت كل شي المسلم والمشرك الطائع والعاصي الحيوان والجماد قال تعالي "وما أرسلناك الا رحمة للعالمين" ثم تحدث فضيلة الشيخ وائل مختار أحمد ،  مدير إدارة أوقاف الأربعين، عن حقيقة المحبة لرسول الله صلي الله عليه وسلم، وكيف حقق الصحابة المحبة فكانت واقع عملي في حياة الصحابة وضربوا فيها أروع الأمثلة ، وفى مقدمتهم أبو بكر الصديق  في الهجرة "ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا" وكذلك في غزوة أحد أم عمارة تضرب أروع الأمثلة في محبة رسول الله.
 
وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، إن الأمسية تحدث فيها أيضا الشيخ صابر محمد عبد الباقي ، أمام وخطيب  مسجد السيد البدوي ، الذى أشار الى ثمار المحبة لرسول الله وان المحبة لرسول الله أجل الأعمال وأعلي المقامات ، أذ أن الإنسان بها يكون في أعلي الدرجات "ومن يطع الله والرسول فأؤلئك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما
وفي ختام الأمسية قدم الشيخ محمود جمال محمد ، من أئمة أوقاف السويس ، مجموعة من الابتهالات الدينية.
 
 
 
 
 
 

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