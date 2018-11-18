أخبار اليوم تقاضى المهرجان الوهمى بالإسماعيلية

الاسماعيليه السيد فلاح

نفت مصادر رسمية بمحافظة الإسماعيلية وجود أى صلة رسمية أو غير رسمية بين مؤسسات الدولة المصرية وما يسمى بمهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب، الذى أثار حالة استياء واسعة بين المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات أكدت أن هذا المهرجان وراء تنظيمه أفراد ليس لهم أي مواقع ذات صلة بالحكومة، وأن رئيس هذا المهرجان استغل انتماءه للإسماعيلية ليتخذ من اسمها عنوانا له ضمن نشاط خاص لا يخضع لرقابة من أى نوع.

وكشفت مراجعة مؤسسة أخبار اليوم لنشاط رئيس المهرجان تنظيمه عددا من المهرجانات حملت مسمى الإسماعيلية خلال السنوات الماضية، وذلك لإيهام من يستهدفهم من الصفوف المتأخرة فى مجالات الإعلام و الصحافة و الفن، بأن المهرجان الذي يكرمهم له كيان رسمي مستعيناً في إقناعهم بتنظيم بعض من فعالياتها في قاعات بمنشآت ثقافية حكومية وباستضافته لمحافظ سابق فى افتتاحها .

ومن جانبها أكدت مؤسسة أخبار اليوم التى استخدم من نظموا المهرجان شعارها إلى جانب شعارات لمؤسسات صحفية مصرية أخرى في خلفية دعايته، رفضها المطلق لتوظيف شعارها و اسمها وصفتها الاعتبارية في أى فاعلية ومن بينها هذا المهرجان المشبوه وتحتفظ فى نفس الوقت بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمن أقدموا على استغلال اسمها العريق وفى حدث على هذا القدر من الانحطاط .