video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أخبار اليوم تقاضى المهرجان الوهمى بالإسماعيلية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:14 ص
أخبار اليوم تقاضى المهرجان الوهمى بالإسماعيلية مؤسسه اخبار اليوم
الاسماعيليه السيد فلاح
إضافة تعليق
نفت مصادر رسمية بمحافظة الإسماعيلية وجود أى صلة رسمية أو غير رسمية بين مؤسسات الدولة المصرية وما يسمى بمهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب، الذى أثار حالة استياء واسعة بين المواطنين.
 
وأشارت المصادر  إلى أن المعلومات أكدت أن  هذا المهرجان وراء تنظيمه أفراد ليس لهم أي مواقع ذات صلة بالحكومة، وأن رئيس هذا المهرجان استغل انتماءه للإسماعيلية ليتخذ من اسمها عنوانا له ضمن نشاط خاص لا يخضع لرقابة من أى نوع.
 
وكشفت مراجعة مؤسسة أخبار اليوم لنشاط رئيس المهرجان تنظيمه عددا من المهرجانات حملت مسمى الإسماعيلية خلال السنوات الماضية، وذلك لإيهام من يستهدفهم من الصفوف المتأخرة فى مجالات الإعلام و الصحافة و الفن، بأن المهرجان الذي يكرمهم له كيان رسمي مستعيناً في إقناعهم بتنظيم بعض من فعالياتها في قاعات بمنشآت ثقافية حكومية وباستضافته لمحافظ سابق فى افتتاحها .
 
ومن جانبها أكدت مؤسسة أخبار اليوم التى استخدم من نظموا المهرجان شعارها إلى جانب شعارات لمؤسسات صحفية مصرية أخرى في خلفية دعايته، رفضها المطلق لتوظيف شعارها و اسمها وصفتها الاعتبارية في أى فاعلية ومن بينها هذا المهرجان المشبوه وتحتفظ فى نفس الوقت بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمن أقدموا على استغلال اسمها العريق وفى حدث على هذا القدر من الانحطاط . 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أخبار اليوم" تعلن توزيع جوائز مصطفى وعلى أمين 11 نوفمبر بحضور رئيس الوزراء

اخبار المحافظات

مهرجان الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار مصر




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة