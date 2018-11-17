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والد طفل بالعناية المركزة ببنى سويف يناشد وزيرة الصحة بنقله لمستشفى مجهزة

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:48 م
والد طفل بالعناية المركزة ببنى سويف يناشد وزيرة الصحة بنقله لمستشفى مجهزة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت – إيمان مهنى
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ناشد علاء الدين عيسي  مدرس والد الطفل عمر 10 سنوات و الذي يرقد بالعناية المركزة  داخل  مستشفي بني سويف العام ، الدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة بسرعة تسهيل نقلة  لمستشفي أكثر تجهيزا  نظرا لخطورة الحالة.

وقال والد الطفل ، لـ " اليوم السابع " ،  أن نجله تعرض لحادث سير أثناء عودته من الدرس  يوم الاثنين الماضي ، وهو محتجز علي  جهاز تنفس صناعي  بمستشفي بني سويف العام بقسم جراحة المخ والأعصاب علي اثر أصابته بإرتشاح بنسيج المخ و كدمات متفرقة بأنحاء الجسم كسر في عظمة الفخذ الأيمن .

و أضاف أنه حصل علي مواقفه من  التأمين الصحي بنقله لمستشفي أكثر تجهيزا لتوافر إمكانيات طبية لعلاج الطفل، علي خلاف المستشفي العام ، مشيرا الا ان الإجراءات الروتينية تحيل دون نقل الطفل الذي يهدد حياته الخطر .

رقم هاتف للتواصل مع الاب

01225882222

 

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 تقرير طبي

 

3- تقرير طبي
 تقرير طبي

 

4- تقرير طبي
 تقرير طبي

 

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