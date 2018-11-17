والد طفل بالعناية المركزة ببنى سويف يناشد وزيرة الصحة بنقله لمستشفى مجهزة

كتبت – إيمان مهنى

ناشد علاء الدين عيسي مدرس والد الطفل عمر 10 سنوات و الذي يرقد بالعناية المركزة داخل مستشفي بني سويف العام ، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة تسهيل نقلة لمستشفي أكثر تجهيزا نظرا لخطورة الحالة.

وقال والد الطفل ، لـ " اليوم السابع " ، أن نجله تعرض لحادث سير أثناء عودته من الدرس يوم الاثنين الماضي ، وهو محتجز علي جهاز تنفس صناعي بمستشفي بني سويف العام بقسم جراحة المخ والأعصاب علي اثر أصابته بإرتشاح بنسيج المخ و كدمات متفرقة بأنحاء الجسم كسر في عظمة الفخذ الأيمن .

و أضاف أنه حصل علي مواقفه من التأمين الصحي بنقله لمستشفي أكثر تجهيزا لتوافر إمكانيات طبية لعلاج الطفل، علي خلاف المستشفي العام ، مشيرا الا ان الإجراءات الروتينية تحيل دون نقل الطفل الذي يهدد حياته الخطر .

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تقرير طبي



تقرير طبي