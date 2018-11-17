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والدة الصيدلى المصرى المقتول بالسعودية: الجانى سليم عقليا ونريد القصاص منه

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:49 م
والدة الصيدلى المصرى المقتول بالسعودية: الجانى سليم عقليا ونريد القصاص منه وائل الإبراشى
كتب محسن البديوى
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طالبت والدة الصيدلى المصرى، الذى قتل على يد أحد المواطنين السعوديين فى جنوب السعودية بمنطقة جازان، بالقصاص لابنها، مؤكدة أن الجانى السعودى غير مختل عقليًا والجريمة مدبرة ومتعمدة.

 

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على قناة "ON E": "عاوزين نحقق القصاص وعودة جثمان ابنى والقصاص كل من شاركوا فى الجريمة عشان نارنا تبرد".

 

كما طالب أحد أقارب الضحية، فى مداخلة بالبرنامج، المسئولين بالتواصل مع الأسرة، قائلًا: "نريد التواصل ومعرفة الخطوات خطوة بخطوة.. وزيرة الهجرة شرفتنا ولكن لا يوجد أحد من القنصلية يتواصل معنا".


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