مسئولون من كوريا الجنوبية والإمارات يبحثون التعاون فى مجال الطاقة النووية

سول أ ش أ

استضافت سول، الجمعة، اجتماعا للمجلس رفيع المستوى للتعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة فى مجال الطاقة النووية.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن الاجتماع شارك فيه النائب الثانى لوزير الخارجية الكورى الجنوبى لى تيه-هو ووزير الطاقة والصناعة الإماراتى سهيل بن محمد فرج المزروعي.

وأوضحت أن المباحثات ناقشت تطورات مشروع محطة "براكة" للطاقة النووية فى الامارات الذى فازت بتنفيذه كوريا الجنوبية، واتفق البلدان على إجراء التشاور لتسهيل تشغيل المحطة.

وذكرت أنهما جددا التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بينهما "لغزو أسواق المحطات النووية فى البلدان الأخرى بشكل مشترك".