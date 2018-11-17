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محافظ الوادى الجديد يتفقد سوق البساتين القديم ويوجه بإعلان أسعار المعروضات

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:34 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد سوق البساتين القديم ويوجه بإعلان أسعار المعروضات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد سوق البساتين بمدينه الخارجة والذى يضم 45 باكية.
 
ووجه بسرعه استغلال الحديقة الكائنة غرب السوق وتجميلها وطرحها أمام الراغبين للإيجار، ورفع كفاءة وتطوير دورات  المياه بالسوق وتخصيص أفراد للعمل بالنظافة بها على ان يتحمل المستفيدون من المحلات التجارية دفع المستحقات المالية لهم وتشكيل اتحاد كممثلين عن المحلات بالسوق وإدارة شئونه.
 
وأشار المحافظ الى توحيد ألوان الدهانات لكل مجموعه من المحلات وفتح باب جانبي من الجهة الغربية بالإضافة إلى البوابة الرئيسية.
 
واستكمل المحافظ جولته بتفقد إحدى المحلات " بيع الخضروات والفاكهة"، واطمأن على الأسعار ، مؤكدا ضرورة وضع لافتات موضحا بها الأسعار لعدم المغالاة على المواطنين.
 
 
 

 

 


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