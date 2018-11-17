لبنان يصدر أحكاما بالأشغال الشاقة بحق إرهابيين بداعش وجبهة النصرة

بيروت (أ ش أ)

أصدرت محكمة عسكرية فى لبنان حكما غيابيا بمعاقبة 3 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش (من بينهم سوريان) بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك لإدانتهم بالقتال ضمن صفوف التنظيم داخل الأراضى السورية، وتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضى اللبنانية.

كما تضمن الحكم الذى أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، معاقبة متهم سورى آخر (محبوس) من عناصر التنظيم، بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

وأدين المتهمون بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والانخراط فى صفوفه لقتال القوات النظامية السورية، وجمع الأموال لصالح التنظيم بهدف تمويل ارتكاب جرائم إرهابية، ومراقبة ورصد تحركات الجيش اللبنانى.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة بمعاقبة متهم سورى بالأشغال الشاقة لمدة 20 عاما، وتغريمه مليونى ليرة لبنانية (1333 دولارا أمريكيا) وذلك لإدانته بارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى، والمشاركة فى العمليات القتالية ضمن صفوف التنظيم ضد قوات الجيش اللبنانى فى منطقة عرسال، والاشتراك فى جرائم قتل عناصر عسكرية بالجيش واختطافهم والشروع فى قتل عدد آخر منهم، ومراقبة ورصد تحركات دوريات الجيش فى إطار مخطط استهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية.