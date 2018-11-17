video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج يكلف السكرتير العام بمعاينة العقار المنهار بدار السلام

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:09 م
صور.. محافظ سوهاج يكلف السكرتير العام بمعاينة العقار المنهار بدار السلام جانب من الانهيار الجزئى للعقار
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

كلف الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ولطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بالانتقال الفورى إلى موقع حادث انهيار جزئى بمنزل مكون من 3 طوابق بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى المحافظة .

46482152_322387015242375_7280254262922182656_n

كما تم التنسيق مع الحماية المدنية والإسعاف ومركز شرطة دار السلام والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر، وتم عمل كردون أمنى حول العقار، وفصل المرافق، وإخلاء المنزل من السكان والأمتعة .

46436428_1198490416970367_6050078034805915648_n

من جانبه أشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى أنه تم تشكيل لجنه لمعاينة المنزل وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها ، مشيرا إلى أن المبنى مكون من ثلاث طوابق ومبنى منذ عام ١٩٧٠ ، بدون أعمدة خرسانية.

وتقوم مديرية التضامن الاجتماعى بحصر التلفيات والأسر المتضررة بالمنزل تمهيدا لصرف الإعانات العاجلة لهم.

FB_IMG_1542454267583

يذكر أن مدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، شهدت صباح اليوم، انهيار جزئى لمنزل مكون من 3 طوابق ملك محمد الصغير أحمد على، يقيم بذات العنوان نتج عنه إصابة أحد الأشخاص ونجاة 7 آخرين كانوا محتجزين وسط الأنقاض تم إخراجهم بمعرفة الأهالى وبمشاركة قوات الإنقاذ البرى.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 1.20.47 PM(3)

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بحدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق ووجود مصاب وعدد من الناجين.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 1.20.47 PM

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقوات مباحث دار السلام ورئيس مجلس مدينة دار السلام وعدد من المعدات الخاصة بمجلس المدينة، وتم فرض كردون أمنى حول المكان المنهار.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 1.20.48 PM(2)

وأشارت التحريات إلى أن المنزل ملك محمد الصغير أحمد على، مؤكدة الانهيار المفاجئ للمنزل المكون من 3 طوابق وبداخله قاطينه.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 1.20.48 PM(3)

وقام الأهالى بالمنطقة بالاشتراك مع قوات الإنقاذ البرى ومعدات مجلس المدينة من التعامل مع الموقف، واستخراج 7 أشخاص كانوا محتجزين بالطوابق الثلاثة دون حدوث إصابات لهم، بينما أصيب أحد الأشخاص بسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 1.20.48 PM

جارى تحرير محضر بالواقعة، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لبيان سبب الانهيار، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

46423692_1136780999809709_5898356614267666432_n
 
 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 1.20.49 PM

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة شخص فى انهيار عقار بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.. صور

انهيار عقار بمنطقة الابراهيمية بالإسكندرية دون إصابات

قارئ يحذر من انهيار عقار آيل للسقوط بشارع السيوف فى الإسكندرية

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاجة

اخبار محافة سوهاج

منزل منهار

دار السلام




لا تفوتك
رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة