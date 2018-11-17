صور.. محافظ سوهاج يكلف السكرتير العام بمعاينة العقار المنهار بدار السلام

سوهاج محمود مقبول

كلف الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ولطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بالانتقال الفورى إلى موقع حادث انهيار جزئى بمنزل مكون من 3 طوابق بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى المحافظة .

كما تم التنسيق مع الحماية المدنية والإسعاف ومركز شرطة دار السلام والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر، وتم عمل كردون أمنى حول العقار، وفصل المرافق، وإخلاء المنزل من السكان والأمتعة .

من جانبه أشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى أنه تم تشكيل لجنه لمعاينة المنزل وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها ، مشيرا إلى أن المبنى مكون من ثلاث طوابق ومبنى منذ عام ١٩٧٠ ، بدون أعمدة خرسانية.

وتقوم مديرية التضامن الاجتماعى بحصر التلفيات والأسر المتضررة بالمنزل تمهيدا لصرف الإعانات العاجلة لهم.

يذكر أن مدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، شهدت صباح اليوم، انهيار جزئى لمنزل مكون من 3 طوابق ملك محمد الصغير أحمد على، يقيم بذات العنوان نتج عنه إصابة أحد الأشخاص ونجاة 7 آخرين كانوا محتجزين وسط الأنقاض تم إخراجهم بمعرفة الأهالى وبمشاركة قوات الإنقاذ البرى.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بحدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق ووجود مصاب وعدد من الناجين.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقوات مباحث دار السلام ورئيس مجلس مدينة دار السلام وعدد من المعدات الخاصة بمجلس المدينة، وتم فرض كردون أمنى حول المكان المنهار.

وأشارت التحريات إلى أن المنزل ملك محمد الصغير أحمد على، مؤكدة الانهيار المفاجئ للمنزل المكون من 3 طوابق وبداخله قاطينه.

وقام الأهالى بالمنطقة بالاشتراك مع قوات الإنقاذ البرى ومعدات مجلس المدينة من التعامل مع الموقف، واستخراج 7 أشخاص كانوا محتجزين بالطوابق الثلاثة دون حدوث إصابات لهم، بينما أصيب أحد الأشخاص بسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له.

جارى تحرير محضر بالواقعة، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لبيان سبب الانهيار، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.