صور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال أول ميناء صيد برشيد بتكلفة 450 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة الأعمال التنفيذية بميناء الصيد برشيد والذى يعد أول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالى 450 مليون جنيه.

شارك فى الجولة عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام واللواء عماد الدكرورى - رئيس مدينة رشيد ومصطفى إسماعيل - المدير التنفيذى لأعمال تطوير مدينة رشيد وكل من محمد عبد الله زين الدين ومحمد العباسى أعضاء مجلس النواب عن دائرة رشيد.

وقال محافظ البحيرة، إن إنشاء ميناء الصيد الجديد هو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر عمل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وأشار إلى أن الأعمال التنفيذية بميناء الصيد الجديد وصلت إلى نسبة 85 % وذلك بعد أن تم التصديق على مبلغ 65 مليون جنيه من رئاسة مجلس الوزراء لدفع العمل فى تنفيذ أعمال الميناء والانتهاء منه فى مواعيده المقررة ليتم افتتاحه فى شهر يونيو من العام القادم، موضحا أنه تم اعتماد 40 مليون جنيه من المحافظة لدفع العمل بخطة تطوير وتنمية رشيد.

ومن جانبه، أكد مصطفى إسماعيل المدير التنفيذى لمشروعات تطوير رشيد، أنه تم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك ومحطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية ويبقى إقامة أرصفة الصيانة والرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشأ بيع الجملة والتجزئة .

وأشار إلى أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

محافظ البحيرة يتفقد أعمال أول ميناء صيد برشيد (2)



جانب من الجولة (3)



خلال تفقد محافظ البحيرة أعمال أول ميناء صيد برشيد (5)



جانب من تفقد محافظ البحيرة أعمال أول ميناء صيد برشيد (6)



محافظ البحيرة أثناء تفقد أعمال أول ميناء صيد برشيد (9)