صور.. استعدادات بشرم الشيخ لاستقبال السيسى لحضور مؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت ــ آية دعبس

بعد ساعات قليلة، ينطلق حفل افتتاح مؤتمر الأطراف الـ14 للتنوع البيولوجى التابع للأمم المتحدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف كريستينا بالمر وعدد من الوزراء والمحافظين وممثلى الأمم المتحدة والوفود الأجنبية المشاركة فى المؤتمر.

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى الذى تترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.