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رئيس الصين يعلن استضافة منتدى الحزام والطريق في أبريل

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:40 ص
رئيس الصين يعلن استضافة منتدى الحزام والطريق في أبريل الرئيس الصينى
أ ش أ
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حذر الرئيس الصيني "شي جين بينج"، من الاتجاه المتصاعد للحمائية والأحادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى اعتزام الصين استضافة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني في أبريل المقبل.

وقال بينج - في كلمة ألقاها أمام قمة المديرين التنفيذيين للأبيك في عاصمة بابوا غينيا الجديدة بورت مورسيبي ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت - إن الانفتاح والتعاون هما فقط القادران على إتاحة مزيد من الفرص وإفساح مزيد من المجال للتنمية.

وأضاف بينج أن الحمائية والأحادية تلقيان بظلالهما على النمو العالمي، داعيا إلى بذل جهود حثيثة لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن المواجهة سواء في صيغة حرب باردة أم حرب تجارية، لا يُنجم عنها فائزون، مضيفا" إنه وسط تغيرات عميقة في المشهد العالمي لم يشهدها العالم منذ قرن، فإن البشرية وصلت إلى مفترق طرق تواجهها خيارات حاسمة، وإن مصالح جميع البلدان ومستقبل البشرية يتوقفان على الاختيار بين التعاون والمواجهة، وبين الانفتاح وإغلاق المرء بابه، وبين التقدم المربح للجميع ولعبة محصلتها صفر".

وأشار بينج إلى أن الصين ستستضيف الدورة الثانية من المعرض الدولي للواردات العام المقبل.

 


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منتدى الحزام والطريق

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