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خفر السواحل الأمريكى يضبط شحنة كوكايين بقيمة 500 مليون دولار

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:20 ص
خفر السواحل الأمريكى يضبط شحنة كوكايين بقيمة 500 مليون دولار خفر السواحل الامريكى
رويترز
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 قال خفر السواحل الأمريكي إنه ضبط حوالي 18.5 طن من الكوكايين بقيمة 500 مليون دولار في شرق المحيط الهادي.

وأضاف أن المخدرات المضبوطة نقلت من السفينة جيمس التابعة لخفر السواحل في ميناء بورت إيفرجليدز بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا يوم الخميس بعد ضبطها من 15 سفينة تهريب كانت في المياه الدولية.

وأشار خفر السواحل أمس الجمعة إلى أن العديد من سفن خفر السواحل ساعدت في ضبط المخدرات قبالة سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن السلطات ألقت القبض على نحو 49 مشتبها به وأنهم سيحاكمون في جنوب فلوريدا.

وأشار مسؤولون اتحاديون إلى أن الكوكايين لا يزال أحد أكثر المخدرات انتشارا في الولايات المتحدة حيث يتم تعاطي أكبر كمية من هذا المخدر على مستوى العالم.

 

 

 


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