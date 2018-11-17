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جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة 16متهما فى قضية التمويل الأجنبى

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:00 ص
جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة 16متهما فى قضية التمويل الأجنبى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تنظر الدائرة 15 جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقى، اليوم السبت ، إعادة محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبى".

وسبق أن قضة محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر ، وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد ،  كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16 .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد ، سبق أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين في القضية 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أسند إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.


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