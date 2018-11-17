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تعليم أسيوط:إنتظام الدراسة بعزبة سعيد بعد أن أغرقتها الأمطار الغزيرة

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:57 ص
تعليم أسيوط:إنتظام الدراسة بعزبة سعيد بعد أن أغرقتها الأمطار الغزيرة محافظ أسيوط بعزبة سعيد
أسيوط - ضحا صالح
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أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على إنتظام الدراسة بمدرسة عزبة سعيد الإبتدائية التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب وذلك عقب الإنتهاء من شفط الأمطار الغزيرة التى ضربت القرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدرسة تعمل اليوم بكامل طاقتها بنسبة حضور بلغت 100% من المعلمين و85% للطلاب منوها على أن نسبة الغياب جميعها من الطلاب المنقطعين.

وأشاد وكيل الوزارة بدور المشاركة المجتمعية منذ هطول الأمطار الغزيرة بالقرية، لافتا إلى أن هيئة إنقاذ الطفولة ستمنح كل تلميذ من تلاميذ المدرسة "وتشى و2نرنج" بالإضافة إلى قوافل طبية من الدرجة الأولى لتقديم الرعاية الطبية الشاملة لتلاميذ المدرسة، مشيرا إلى أن أحد أهالى القرية أبدى تبرعه  بقطعة أرض مساحتها 6قراريط لإنشاء مدرسة إعدادية بالقرية.

وذكر وكيل الوزارة فى بيان أن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط التقى  بأهالى قرية عزبة سعيد للوقوف على احتياجاتهم وتوجيه جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات لتنفيذها ومنها رصف الطرق بالقرية وإنشاء وحدة صحية ومدرسة إعدادية وحل مشكلة الصرف الصحى وضعف المياه كما استقل المحافظ لوادر لمتابعة أعمال الرصف ووضع التربة الزلطية بالشوارع بعد انتهاء أعمال شفط المياه كما تابع بنفسه على مدار الثلاثة أيام الماضية توزيع المساعدات وحصر الأسر المضارة وتعويض أصحابها.

 

 

 

 


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