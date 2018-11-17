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تأخر رحلتين متجهتين للكويت من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:37 ص
تأخر رحلتين متجهتين للكويت من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية مطار القاهرة
كتب ــ أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلتين جويتين متجهتين إلى دولة المويت بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تضرب الكويت وعددا من الدول الخليجية خلال الأيام الماضية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن رحلة  الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلي الكويت، ورحلة شركة طيران الجزيرة رقم 9734 المتجهة إلي الكويت، شهدتا تأخرا في الإقلاع استمر لنحو ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول وعدم الحصول على إذن الإقلاع. 
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتوجيه فريق من العلاقات العامة والتابع لشركة ميناء القاهرة الجوى والذى قام باصطحاب ركاب الطائرتين بإحدي صالات الترانزيت وتقديم جميع الخدمات المقررة للركاب حتى إقلاع رحلاتهم. 
 
 

 
 
 
 
 

 


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