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بعد حبسه 10 سنوات.. تعرف على الموقف القانونى لمحافظ المنوفية السابق

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:30 ص
بعد حبسه 10 سنوات.. تعرف على الموقف القانونى لمحافظ المنوفية السابق محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط
كتب أحمد الجعفرى
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أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بحبس محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط 10 سنوات وتغريمه 15 مليون جنيه، فى اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ.

 

ويرصد "اليوم السابع" الموقف القانونى للمحافظ فى ضوء تطورات القضية:

 

- الحكم الصادر ضد محافظ المنوفية يعد حكم أول درجة وما زال أمامه درجة تقاضى أخر.

- ستودع المحكمة حيثيات حكمها بإدانة المحافظ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

- يعد الفريق القانونى للمتهم مذكرة للطعن على الحكم فور صدور الحيثيات.

- يطعن دفاع المتهم على الحكم الصادر بحبسه أمام محكمة النقض.

- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر طعن المتهم.

- فى حالة قبول الطعن يتم إعادة إجراءات محاكمة المحافظ أمام إحدى دوائر الجنايات.

- فى حالة رفض الطعن يتم تأيد الحكم ويصبح نهائيًا.

 


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