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السبت، 17 نوفمبر 2018 10:34 م
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اندلاع اشتباكات بعد مسيرة لإحياء ذكرى انتفاضة الطلبة فى اليونان

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:32 م
اندلاع اشتباكات بعد مسيرة لإحياء ذكرى انتفاضة الطلبة فى اليونان مظاهرات في اليونان- أرشيفية
(رويترز)
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اشتبكت الشرطة اليونانية مع محتجين من الشبان فى وسط أثينا اليوم السبت بعدما شارك آلاف فى مسيرة لإحياء الذكرى السنوية لسحق انتفاضة طلابية فى عام 1973.

وشارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر فى مسيرة سلمية مرت بوسط أثينا وسط حراسة كثيفة من الشرطة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "مقاومة" ورددوا شعارات تتعلق بأزمة ديون اليونان المستمرة منذ ثمانية أعوام، والتى قادت إلى ثلاث حزم إنقاذ دولية مقابل إجراءات تقشف واسعة.

وانتهت المسيرة عند سفارة الولايات المتحدة، التى يتهمها الكثير من اليونانيين بدعم الديكتاتورية العسكرية التى استمرت لسبع سنوات من عام 1967 إلى عام 1974.

وبعد انتهاء المسيرة، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة فى حى إكزارشيا، حيث قتل العشرات فى انتفاضة عام 1973.

 


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