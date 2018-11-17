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الوطنية للانتخابات: 42 مرشحا تقدموا بأوراقهم فى دوائر زفتى وطامية والعريش

السبت، 17 نوفمبر 2018 06:30 م
الوطنية للانتخابات: 42 مرشحا تقدموا بأوراقهم فى دوائر زفتى وطامية والعريش انتخابات -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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قال المستشار محمود حلمي الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،  إن لجنة تلقى طلبات المرشحين على المقاعد الخالية بدوائر "العريش، وزفتى، وطامية"، أغلقت باب الترشح اليوم وتلقت أوراق 42 مرشحا، على أن يتم فحص الأوراق ومراجعتها وإعلان قائمة باسماء المرشحين المبدئية  يوم 18 نوفمبر الجارى.
 
وأوضح الشريف ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع، أن إجمالى عدد المرشحين الذين تقدموا حتي نهاية فتح باب الترشح وأعدادهم كالتالي، فى محافظة شمال سيناء الدائرة الأولى قسم أول العريش تقدم لها 17 مرشحا، منهم 13 مستقلا و4 أحزاب، والدائرة الثامنة مركز زفتي محافظة الغربية تقدم لها 14 مرشحا، بينهم 13 مستقلا، و1 فقط حزبى، ومحافظة الفيوم الدائرة الرابعة مركز طامية 11مرشحا، 9 مستقلين،  و2 أحزاب. 
 
ولفت، إلى أنه يمكن للمستبعدين الطعن على قرار الهيئة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
 
وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،  نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلن فى وقت سابق عن الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بالدوائر الثالثة الخالية لوفاة نوابها، التى حددت فيه موعد فتح باب الترشيح لمدة 8 أيام من يوم 10 وحتى 17 نوفمبر الجارى، كما حددت الهيئة موعد إعلان كشف بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى من 18 وحتى 20 نوفمبر على أن تفصل المحكمة فى تلك الطعون المقدمة يوم 25 نوفمبر .
 
وتعلن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 نوفمبر ، وتحدد يوم 26 نوفمبر كأخر موعد للتنازلات عن الترشح بين المرشحين وبعضهم البعض، على أن يتم نشر التنازلات يوم 3 ديسمبر المقبل وبدء فترة الصمت الانتخابى بالنسبة للمصريين فى الخارج يوم 13 ديسمبر.
 
وحددت الهيئة أيام الاقتراع فى الدوائر الثلاث، يومى 14 و15 ديسمبر المقبل ،  بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 19 و20 ديسمبر فى الداخل، وتعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر وفى حالة الإعادة  يكون الاقتراع يومى 11 و12 يناير المقبل فى الخارج، و16 و17 يناير فى الداخل وإعلان النتيجة يوم 21 يناير 

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