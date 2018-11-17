"القومى للمرأة" يناقش إجراءات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان لسينما المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، القائمين على مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى دورته الثالثة، المقرر عقده خلال الفترة من 20 لـ 26 فبراير 2019، وهم محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائبة رئيس هيئة أمناء المهرجان، وحسن أبو العلا مدير المهرجان .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن اللقاء استهدف مناقشة الإجراءات التحضيرية لتنظيم المهرجان ، من حيث الاتفاق على موضوع المهرجان، والشخصيات الدولية والعربية والإفريقية المقترحة للحضور .

وأضافت رئيسة المجلس أن المهرجان يركز على تناول قضية من قضايا المرأة ، واقترحت أن تكون قضية هذا العام بعنوان " المرأة والقوى الناعمه"، مشيرة إلى أن فاعليات "منتدى نوت" سوف تتنوع مابين حملة الوشاح الأبيض، وندوات مع المعنيين ( منظمات المجتمع المدنى ، المسئولين ، المؤسسات الحكومية ، الجمهور ، الصحفيين ، المبدعيين).

جدير بالذكر، أن سبب تسمية منتدى "نوت" بهذا الاسم يرجع إلى أن الاسم يعنى فى الحضارة المصرية "إله السماء" التى تحتضن الأرض، حيث يعبر الاسم عن أن المرأة هى أساس الحضارة، خاصة أن المهرجان مخصص لأفلام المرأة، فكان من الضرورى أن يركز المنتدى على قضايا المرأة فى السينما، وغيرها من القضايا.