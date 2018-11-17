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الصين تعلن عن 4 بؤر جديدة لحمى الخنازير الأفريقية

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:10 م
الصين تعلن عن 4 بؤر جديدة لحمى الخنازير الأفريقية خنازير
رويترز
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قالت وزارة الزراعة الصينية اليوم السبت إنه تم الإبلاغ عن أربع بؤر تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في أقاليم جيانغشي ويوننان وسيتشوان إضافة إلى بلدية شنغهاي.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن عشرة خنازير نفقت بسبب المرض وأصيبت عشرة خنازير أخرى به في مزرعة تضم 150 خنزيرا في إقليم جيانجشي بجنوب شرق الصين. وأضافت أنه سيتم إعدام 348 خنزيرا في إقليم يوننان بجنوب غرب البلاد.

وذكرت الوزارة أن المرض ظهر في مزرعة بها 314 خنزيرا في منطقة جينشان في شنغهاي. وأضافت أن 11 خنزيرا نفقت وأصيب 50 بالعدوى.

 

 

 

 


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