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الدفاع المدنى السعودى يحذر من المغارات الأرضية بعد السيول.. فيديو

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:09 م
الدفاع المدنى السعودى يحذر من المغارات الأرضية بعد السيول.. فيديو مغارة تكونت بعد السيل
كتب هيثم سلامة
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ناشد الدفاع المدنى السعودى، مواطنيه توخى الحذر خلال التنزه من المغارات الأرضية التى تظهر بعد السيول.

ونشر الدفاع المدنى السعودى، عبر تويتر، فيديو، لأحد المغارات الأرضية، قائلة:" الحذر بعد هطول الأمطار من دحول ومغارات أرضية تظهر بعد السيول وأخذ الحيطة والحذر خلال التنزه بالمزارع والأماكن البرية".

وشهدت المملكة العربية السعودية تقلبات الجوية من منذ حوالى أسبوع فى مناطق ومحافظات عديدة، حيث سقوط الأمطار الغزيرة وفيضانها والسيول فى بعض المناطق، من أبرزها جدة ومنطقة مكة المكرمة.

 

 

 

 


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