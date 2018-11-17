أسماء.. نقل مصابى حادث محطة التموين لمركز حروق ههيا بينهم حالة خطرة

الشرقية – إيمان مهنى

استقبل مستشفى مركز علاج الحروق بههيا بالشرقية، أربعة مصابين بينهم حالة خطرة، على إثر حريق ضخم شب فى محطة تموين السيارات فى جزيرة الشافعى بمركز أولاد صقر.

قال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، لـ"اليوم السابع" إنه تم نقل المصابين من المستشفى لمركز علاج الحروق بههيا، بينهم مصاب نسبة الحروق به 100%، والثانى أكثر من 40%، مضيفا أنه تم التحفظ على جثة العامل المتوفى تحت تصرف النيابة.

كانت حالة من الهلع شهدتها قرية الشافعى على إثر حريق ضخم فى محطة بنزين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافى للسيطرة للحريق، انتقل فريق من المباحث تحت إشراف العقيد شريف حمادة رئيس فرع البحث بشمال الشرقية، والذى أسفر عن إصابة كل من عبدالمنعم عبدالرؤف صاحب البنزينة حروق بسيطة، نجله محمود 18 سنة اولى شريعة وقانون حالته خطرة بنسبة حروق 100%، أحمد عبد الحفيظ 24 سنة بكالوريوس حاسبات بنسبة الحروق 40% الدرجة الثانية، إبراهيم عبده عامل حروق الوجه الصدر، ومصرع محمد الشحات عامل.