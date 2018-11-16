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4 آلاف و377 سائحًا يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:04 ص
4 آلاف و377 سائحًا يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 4 آلاف و377 سائحًا عربيًا وأجنبيًا من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

 

وشهد المطار وصول 174 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول أمريكا والصين وإندونيسيا وروسيا واليابان وتايوان وبلجيكا وأوكرانيا، بالإضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، وعدد من البلدان العربية منها الإمارات العربية المتحدة والعراق والبحرين والكويت.

 

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقامتهم.

 


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