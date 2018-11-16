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وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول برنامج "نيوتن - مشرفة"

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:12 ص
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول برنامج "نيوتن - مشرفة" الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا قدمه د.عماد الدين حجازى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية حول ورشة العمل المشتركة التى نظمها الصندوق بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة، وذلك فى إطار برنامج "نيوتن- مشرفة".

وأشار التقرير إلى أن هذه الورشة تأتى فى إطار اللقاءات المستمرة والدورية بين الجانبين المصرى والبريطانى؛ بهدف دعم المشروعات الابتكارية والأفكار الواعدة فى مجال البحث العلمى، وتعزيز الربط بين المخرجات البحثية والصناعة على المستوى التطبيقى فى مجالات المشروعات الممولة من الصندوق، وذلك بما يخدم الخطة البحثية للدولة التى وضعتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال التطبيق الصناعى لمخرجات الأبحاث العلمية.

وأضاف أن الورشة تناولت عددًا من المحاور، منها: محاضرات لأصحاب الأفكار والابتكارات الواعدة حول كيفية ربط البحث العلمى بالصناعة، وإتاحة الفرصة أمامهم الانضمام تحت مظلة البرنامج الدولى لرواد الابتكار؛وذلك بهدف تأهيل المبتكرين وتوفير فرص التدريب اللازم لهم لتنمية مهاراتهم فى تحويل أفكارهم البحثية إلى نماذج أولية، ومنتجات قابلة للإنتاج الصناعى.

من جانبها استعرضت د. شيرين عبد المعز منسق برنامج "التعاون الدولى المصرى البريطانى"، المشروعات البحثية الجارية التى ينفذها البرنامج، والمتوقع إطلاقها خلال الفترة القادمة، مشيدة بدور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فى التمويل الفعال للبحث العلمى.

وأضاف التقرير أن فعاليات الورشة تضمنت أيضا عددًا من المحاضرات لمجموعة من الخبراء البريطانيين حول ربط البحث العلمى بالصناعة، وتســـويق المنتجات والنماذج الأولية البحثية، وحماية ملكيتها الفكرية محليا ودوليا.

كما قدم الباحثون المشاركون بالورشة مجموعة من الاختراعات التطبيقية فى مجالات توفير الطاقة، وتنقية مياة الصرف الصناعى، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

شارك فى فعاليات الورشة نخبة من الأساتذة والباحثين والمبتكرين بمختلف الجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وممثلين عن السفارة البريطانية والمركز الثقافى البريطانى.


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التعاون المصرى البريطانى

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