وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة بالسعودية لمتابعة سرعة إعادة جثمان الصيدلى

كتب محمود راغب

تواصلت صباح اليوم الجمعة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع سفارة مصر بالرياض لمتابعة الحادث المؤسف لمقتل صيدلى مصرى، مساء الأمس، بمنطقة جازان، خاصة سرعة نقل جثمان الفقيد، ومتابعة محاسبة القاتل جنائيا.



وأكدت وزيرة الهجرة أن السفارة والقنصلية يتابعان الموقف القانونى وسرعة إنهاء إجراءات النيابة حتى فى أيام الإجازة الأسبوعية .



كما تواصل عدد من رموز الجالية بالمملكة العربية السعودية ونقلوا تعازيهم لوزيرة المصريين بالخارج ولاسرة الشاب المصري، مؤكدين أنه كان ‎يعمل في شركة تملك مجموعة ضخمة من الصيدليات والتى قامت علي الفور بنقله لمستشفى وإبلاغ الشرطة، وعقب الوفاة تم تكليف محام سعودى للدفاع عن حق القتيل ‎ونفوا تماما فكرة الادعاء بأن القاتل "مختل عقليا" ‎مؤكدين أنه لم يتم ذكر ذلك في محضر القضية .



وأكدوا أنه تم إلقاء القبض على المتهم ويعامل جنائيا ومحتجز فى أحد السجون وسيتم حسابه وفقا للقانون دون تمييز .



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مساء أمس واقعة مقتل الصيدلى فى منطقة جازان، لافتة إلى أنها تواصلت مع نقيب الصيادلة لمتابعة الواقعة.





وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها على الفور تواصلت أيضا مع أسرته فى القاهرة وقدمت لهم التعازى، لافتة إلى أن أسرة الفقيد طلبت عودة الجثمان فى أسرع وقت.





وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها وعدت أسرة الفقيد بسرعة إعادة الجثمان التواصل مع القنصلية المصرية باكرا لمتابعة الواقعة وإنهاء كافة إجراءات عودة الجثمان.

