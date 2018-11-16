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موجرينى تؤكد دعم الاتحاد الأوروبى للحكومة العراقية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:39 م
موجرينى تؤكد دعم الاتحاد الأوروبى للحكومة العراقية ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى فيديريكا موجرينى
بغداد (أ ش أ)
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تلقى رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، اتصالا هاتفيا من ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى فيديريكا موجرينى أكدت خلاله دعم الاتحاد الأوروبى للعراق وحكومته.

وذكر بيان صحفى لمكتب رئيس الوزراء أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) "أن عبدالمهدى تلقى اتصالا هاتفيا من موجرينى، أكدت فيه دعم الاتحاد الأوروبى له شخصيا ولحكومته، وأن العمل مع العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوربي، وهو يتابع بارتياح خطوات رئيس الوزراء فى تشكيل الحكومة، والسعى لتجاوز المحاصصة فى اختيار الوزراء".

ونسب البيان لموجرينى تأكيدها أن العراق وبسبب تاريخه وتكوينه وجغرافيته يمكن أن يلعب دورا هاما فى مدّ جسور التعاون فى المنطقة ككل.

وأكدت موجرينى استعداد الاتحاد الاوروبى لدعم العراق سياسيا وماليا وأمنيا، فضلا عن دعمه فى موقفه تجاه العقوبات الأمريكية على إيران واستعداد الاتحاد الاوروبى لمساعدة العراق ودعمه فى التعامل مع نتائج تلك العقوبات"، مقدمة دعوة مفتوحة لرئيس الوزراء لزيارة الاتحاد الأوروبى.

 


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