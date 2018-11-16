video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مكافحة المخدرات تضبط 50 كيلو بانجو و15 قطعة سلاح

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:36 ص
مكافحة المخدرات تضبط 50 كيلو بانجو و15 قطعة سلاح بانجو ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
إضافة تعليق

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها الأمنية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط "1,280 كيلو حشيش، و50 كيلو بانجو، و150 جرام أفيون، وكمية لمخدر الأستروكس وزنت 150 جراما، و520 قرصا مخدرا، و15 قطعة سلاح نارى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاطل يصيب صديقه بجرح فى الرقبة بسبب خلاف على المخدرات بالبساتين

مخدرات

حملات امنية

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة