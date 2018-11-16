مكافحة المخدرات تضبط 50 كيلو بانجو و15 قطعة سلاح

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها الأمنية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط "1,280 كيلو حشيش، و50 كيلو بانجو، و150 جرام أفيون، وكمية لمخدر الأستروكس وزنت 150 جراما، و520 قرصا مخدرا، و15 قطعة سلاح نارى".