مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

كتبت ريم عبد الحميد

ذكر موقع "جورنال دو كاميرون" الكاميرونى أن عاملا مصريا يعمل فى موقع بناء الاستاد الأوليمبى فى الكاميرون توفى بعد يوم من إصابته فى حادث رافعة.

وأوضح الموقع أن الملعب الذى لا يزال تحت الإنشاء، ومن المقرر أن يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس الأمم الأفريقية المقبلة والتى ستستضيفها البلاد أوائل العام المقبل.

وأعلنت شركة المقاولات الإيطالية "بيتشينى"، التى يعمل العامل لصالحها، وفاة محمود عبد الله سلامة أمس الخميس.

وقد أصيب سلامة إصابة بالغة يوم الاثنين الماضى وتم نقله إلى المستشفى العام لكنه توفى بعد يوم رغم محاولات إنقاذ حياته.

ووفقا لبيان موقع من "سام ثامين"، الرئيس التنفيذى لمجموعى بيتشينى، فإن السفارة المصرية بالكاميرون علمت على الفور بوفاة مواطنها، وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة جثمانه إلى مصر.